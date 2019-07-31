Москва, , 17:32 — REGNUM

За сто дней своего пребывания на президентском посту Владимир Зеленский не предпринял ни одного конструктивного шага в отношении социальной и экономической политики. Об этом заявил директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Что сделал Зеленский? Он съездил на Донбасс, съездил туда, где находятся украинские вооружённые формирования, посмотрел как они живут в отжатых у жителей Донбасса домах… Сказал, да, будем улучшать условия. С людьми всех этих территорий на линии соприкосновения он не встретился», — заявил Долгов.

«Теперь что? Они всё переименовывают. Вот эта страсть к переименовыванию: теперь вместо администрации президента — офис. Не будет парада на день победы? Будет шествие. То же самое, только в профиль», — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны и решил направить сэкономленные деньги на выплату премий военным.