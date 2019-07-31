Москва, , 16:55 — REGNUM

Украина не имеет адекватной базы для того, чтобы в ближайшее время провести земельную реформу и ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если хотя бы раз зашли в районную администрацию и поинтересовались, какие самые спорные вопросы, которые там решаются? вы бы узнали, что очень много, подавляющее большинство вопросов, с которыми обращаются люди в структуры власти — это вопрос межи. Вопрос межи земельной. За каждый сантиметр этой межи люди друг с другом спорят, судятся и так далее», — заявил Килинкаров.

«В рамках страны нужно в натуральном выражении выделить этот участок земли для того, чтобы передать его в собственность. Это будут не просто драки. Это будет война. Никто за долгое время ничего не сделал. Кадастра земли нет ещё!» — добавил он.

Новая власть на Украине планирует провести земельную реформу: мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения длится в стране уже 18 лет, и теперь законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» может быть вынесен на рассмотрение парламента уже в октябре и принят до конца 2019 года. Как ранее заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рынок земли может быть введен в течение года.