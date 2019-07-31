Москва, , 16:23 — REGNUM

В партии «Слуга народа» Владимира Зеленского главная цель в настоящее время состоит в сохранении её единства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас самая главная задача, которую они решают — формируют общественную повестку. Они не разрабатывают какую-то стратегию. Может быть там, где-то далеко это и происходит, но сейчас у них главная задача — это взять под контроль (партию), иначе они завалят работу в собственной фракции», — заявил Килинкаров.

«Они боятся того, что эта фракция в очень короткий период может разлететься. И многим депутатам не понравилось, как с ними общаются, на самом деле. Они-то себя считают личностями, а им говорят, что вы никто и зовут вас никак. И задача ваша — прийти в парламент и сидеть там голосовать», — подчеркнул он.

На Украине в Трускавце проходит обучение новоизбранных народных депутатов от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которое продлится всего лишь одну неделю.

При этом «обучение» уже не обошлось без скандалов: так, перед будущими депутатами выступил главный политтехнолог партии Никита Потураев, который сказал, что депутаты — это «никто», и всему они обязаны победившей команде Зеленского.