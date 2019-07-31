Рим, , 15:41 — REGNUM

Руководители двух итальянских партий, «Движения 5 звезд» и «Братьев Италии», предложили рассмотреть вопрос об отзыве гражданства у экс-министра Сандро Годзи, передает информагентство ANSA в среду, 31 июля.

Как сообщалось ранее, Годзи, бывший глава аппарата правительства Италии (с 2014 по 2018 годы), в 2018 году не сумел повторно избраться в парламент Италии. В 2019 году он баллотировался в Европарламент уже во Франции, по спискам партии Эммануэля Макрона. В ближайшие дни Годзи может получить пост в правительстве Франции, он будет отвечать за взаимодействие с Евросоюзом.

Годзи работал на правительство Италии, а теперь будет представлять интересы правительства другой страны, с которой у Италии есть далеко не только общие интересы, отметил глава «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо.

У Годзи был доступ к важным документам, и нельзя допустить, чтобы его решение «сменить мундир» в таких обстоятельствах осталось безнаказанным, заявили в свою очередь представители «Братьев Италии».

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