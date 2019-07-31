Пекин, , 14:45 — REGNUM

Следующий раунд торговых консультаций между США и Китаем состоится в сентябре 2019 года в Соединённых Штатах. Такая договорённость была достигнута на прошедших переговорах в Шанхае. Об этом 31 июля сообщает официальное агентство Синьхуа.

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12-й раунд торговых китайско-американских переговоров состоялся 30−31 июля. Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер встретились с вице-премьером Лю Хэ в китайском финансовом центре для первых личных переговоров с момента объявления перемирия в торговой войне в июне.

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«Стороны провели откровенный, высокоэффективный и конструктивный углубленный обмен мнениями по основным вопросам, представляющим взаимный интерес в торгово-экономической сфере», — отмечает агентство.

По информации Agence France-Presse, участники переговоров также обсудили «вопрос увеличения Китаем закупок американской сельскохозяйственной продукции в соответствии с его внутренними потребностями» и создания США «благоприятных условий для этих закупок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал «быть жёстче» с Китаем, если выиграет выборы в 2020 году. По словам главы Белого дома, Китай «постоянно меняет условия сделки в свою пользу», в результате чего затягиваются переговоры.