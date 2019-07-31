Новосибирск, , 13:44 — REGNUM

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска направлено в суд. Он обвиняется в «Превышении должностных полномочий» по двум эпизодам (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, в августе 2017 года между городской администрацией и ООО «АСК» был заключён договор аренды земельного участка, находившегося в собственности муниципалитета. Оплачивать аренду компания «АСК» не собиралась. Зная об этом, чиновник новосибирской мэрии уже в феврале 2018 года незаконно заключил с «АСК» соглашение о расторжении договора с даты его заключения. Задолженность по аренде — более 2 млн рублей — была списана. Тогда же начальника управления по земельным ресурсам Новосибирска незаконно заключил с ООО «Лидер-НСК» договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях — в размере 15% от кадастровой стоимости. Ущерб бюджету города оценивается в почти 6 млн рублей.

Чиновник отстранён от должности. На принадлежащий ему земельный участок наложен арест. Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь его будет рассматривать Центральный районный суд города.