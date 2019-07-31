Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия (ЦИК России) не стала самостоятельно регистрировать кандидатов в муниципальные депутаты в округе «Введенский» в Санкт-Петербурге, однако потребовала от Горизбиркома Северной столицы сделать это «незамедлительно».

С жалобами в ЦИК обратились два кандидата от «Яблока». В первый раз муниципальный избирком (ИКМО) «Введенский» отказал им в регистрации, но они успешно оспорили это решение в Горизбиркоме.

Однако Горизбирком, признав повод для отказа не соответствующим закону, устранился от того, чтобы зарегистрировать кандидатов самостоятельно, а спустил их документы обратно в ИКМО, как он и делает в большинстве случаев по малопонятным причинам.

Случилось то, чего опасались кандидаты: ИКМО «Введенский» вновь им отказала. Они решили пожаловаться в ЦИК, однако из-за такого повторного рассмотрения в муниципальной комиссии теперь и ЦИК оказался не в силах их зарегистрировать.

По крайней мере, такую позицию озвучил член ЦИК Евгений Шевченко. Он попросил кандидатов подать еще одну жалобу в Горизбирком Петербурга на второй отказ.

«И затем предлагаем обязать Горизбирком незамедлительно зарегистрировать кандидатов после поступления жалобы. <…> Хочу напомнить, что незамедлительно — это в течение суток», — сказал Шевченко. То есть регистрация должна состояться до 13:00 1 августа.

Заметим, Горизбирком Петербурга чаще всего отказывается регистрировать кандидатов напрямую, хоть и имеет на это право и убежден в неправомерности отказов со стороны ИКМО.

Так, накануне рабочая группа Горизбиркома при голосовании разделилась: половина предложила признать незаконным бездействие нижестоящей комисии, отказавшей кандидатам в МО №75 и «Балканский», но вновь спустить туда же их документы, половина высказалась за регистрацию кандидатов самим Горизбиркомом. Решение будет принято на заседании СПбИК 31 июля.

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