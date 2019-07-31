Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM

В Петербурге в муниципальные депутаты выдвинулись 7 тыс. 17 человек. Это на 36% больше, чем на прошлых выборах в 2014 году. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила 31 июля председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом из всех выдвиженцев зарегистрироваться удалось 5 тыс. 324 кандидатам. Это также на 48,9% больше, чем показатель 2014 года.

Напомним, кампанию 2014 года в ЦИК называли беспрецедентно грязной, однако и в 2019 году муниципальные выборы в Петербурге оказались сопряжены с массой нарушений на уровне муниципальных избиркомов (ИКМО): они снова, как и в 2014 году, скрывали от кандидатов дату назначения выборов, свое местоположение, работали по 2 часа в сутки, в ход опять пошли очереди из подставных кандидатов-спортсменов, которые не пускали остальных подать документы.

В самом ЦИК уже заявляли, что в 2019 году по количеству жалоб Петербург может «попасть в книгу рекордов Гиннеса», а их число уже превысило количество жалоб со всех остальных регионов России вместе взятых.

Тем не менее, ЦИК, очевидно, считает, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия в этот раз работает лучше.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в 2014 году в Петербурге выдвинулось 145 кандидатов от «Яблока», зарегистрировали 99 человек. В этот раз партия выдвинула 573 кандидата, зарегистрироваться удалось 354 из них. Параллельно единороссы пытаются снять кандидатов через суд, и иногда им это удается, поэтому окончательную цифру назвать невозможно, но Николай Булаев считает такую динамику позитивной.

«Чтобы мы понимали динамику изменений, которые произошли в комиссии Санкт-Петербурга и комиссиях нижестоящих. Мы тоже объективно должны здесь оценивать все, что происходит. Динамика определенно есть. Наверное, очень сложно в один день перестроить работу», — сказал Булаев.

Отметим, что у Горизбрикома Петербурга было на перестройку работы пять лет. Кроме того, даже исходя из озвученных Булаевым данных, в 2014 году в Петербурге зарегистрировали 68% «яблочников» из сумевших подать документы. В 2019 году регистрации добились лишь 61,7% из них.