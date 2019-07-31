Москва, , 10:58 — REGNUM

Швеция не согласна с политикой Соединенных Штатов по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и настаивает на его выполнении, об этом РИА Новости заявил шведский посол в России Петер Эриксон.

«Мы твердо настаиваем на выполнении СВПД по иранской ядерной сделке, и мы не согласны с политикой США по выходу из договора», — заявил Эриксон.

По его словам, у Вашингтона в принципе не было оснований выходить из него, поскольку Иран и другие страны действовали в рамках данного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если американские власти прекратят экономическое давление на Тегеран и снова будут выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий.

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