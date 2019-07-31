Хартум, , 10:10 — REGNUM

Лидеры протестов Судана отменили переговоры с генералами из правящего Военного Совета во вторник, 30 июля. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

Убийства четырех детей в результате демонстраций в Эль-Обейде произошли за день до того, как лидеры протеста должны были провести переговоры с генералами из правящего Военного совета Судана. Переговоры должны были состояться после того, как две стороны подписали соглашение о разделении властей в начале этого месяца.

Лидеры протеста отменили переговоры во вторник, 30 июля, после расстрела школьников в Эль-Обейде в понедельник, 29 июля. В ответ на убийства сотни человек вышли на улицы Хартума и других городов страны. Протестующие скандировали: «убить школьников значит убить нацию».

Переговоры, как сообщается, должны были охватывать такие пункты, как полномочия совместного военно-гражданского руководящего органа, развертывание сил безопасности и иммунитет для генералов.

Протестующие заявили, что переговоры возобновятся сразу же после того, как в страну вернется порядок и спокойствие, подчеркнув, что это единственный способ достигнуть решения политического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в ходе военного переворота в Судане был свергнут президент страны Омар аль-Башир, после чего к власти пришли представители Переходного военного совета. Протестующие, однако, не покинули улицы страны, требуя передачи власти в руки гражданского правительства. После нескольких месяцев переговоров стороны, наконец, пришли к соглашению. Оно было подписано 17 июля. В соглашении был заложен план передачи власти, рассчитанный чуть более чем на три года.

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