Триполи, , 10:13 — REGNUM

30 июля специальный посланник генерального секретаря ООН Гассан Саламе призвал к перемирию на время Курбан-байрама. Об этом сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе.

Спецпосланник c сожалением отметил, что конфликт в стране продолжает обостряться. По информации источника, силы командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара добились небольшого прогресса, прибегнув к использованию более мощного оружия, что в то же время привело к большему количеству жертв.

Тем не менее, призыв Саламе еще не получил поддержку Совета Безопасности ООН.