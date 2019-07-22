Ульяновск, , 13:49 — REGNUM

В Ульяновске прокуратура потребовала остановить строительство дома, который по проектной документации проходил как трёхэтажный, а фактически строился в пять этажей, сообщает областное надзорное ведомство.

Речь идёт о строительстве жилого здания на земельном участке по улице Тухачевского в Ленинском районе Ульяновске. При проверке вскрыты «грубые нарушения», констатируют в прокуратуре. По данным ведомства, в ноябре 2018 года администрация Ульяновска «пролонгировала частному лицу разрешение на строительство трёхэтажного жилого здания на участке, ранее выданном иному ульяновцу».

«Вопреки проектной документации, данный дом возводится практической высотой в пять», — говорят в прокуратуре, отмечая, что в результате противоправных действий должностных лиц муниципалитета были нарушены закон и права иных граждан.

В суд было направлено исковое заявление об отмене выданных разрешений на строительство и признании незаконными действий мэрии по их выдаче. Заявление удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, что в 2011 году в столице соседней Чувашии разразился скандал в связи с тем, что застройщик в юго-западном районе Чебоксар без соответствующего разрешения приступил к выполнению строительно-монтажных работ по возведению жилого дома поз. 14 с пристроенным детским садом на 100 мест поз. 11, не предусмотренных проектом застройки микрорайона «Байконур». В соответствии с проектом застройки, здесь должен был размещаться детский сад на 200 мест. При этом часть квартир уже начала продаваться, мэрия Чебоксар обращалась с исками об освобождении земельного участка путем демонтажа самовольно возведенных конструкций и построек. Суд отвечал отказами. В 2018 году дом был сдан. Без детского сада.