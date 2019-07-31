Вашингтон, , 07:36 — REGNUM

Недавние заявления США в отношении палестино-израильского конфликта окончательно развеяли иллюзии Палестины в отношении реальных намерений Вашингтона, заявил журналист и писатель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

Колючая проволока. Палестина

«Если заявление Фридмана палестинцы могли списать как оплошность, допущенную неопытным дипломатом, то заявление, сделанное спецпредставителем американской администрации на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом на прошлой неделе, окончательно развеяло их иллюзии», — заявил Чафец.

Напомним, ранее американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявил о том, что при сложившихся обстоятельствах Израиль имеет право если не на всю, то на часть территории Западного берега Иордана.

Позднее Гринблатт заявил в Совете Безопасности ООН, что, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, не стоит рассчитывать на международное право при рассмотрении израильско-палестинского конфликта.

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