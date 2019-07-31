Вашингтон, 31 июля 2019, 07:36 — REGNUM
Недавние заявления США в отношении палестино-израильского конфликта окончательно развеяли иллюзии Палестины в отношении реальных намерений Вашингтона, заявил журналист и писатель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.
Напомним, ранее американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявил о том, что при сложившихся обстоятельствах Израиль имеет право если не на всю, то на часть территории Западного берега Иордана.
Позднее Гринблатт заявил в Совете Безопасности ООН, что, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, не стоит рассчитывать на международное право при рассмотрении израильско-палестинского конфликта.
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