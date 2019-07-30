Новосибирск, , 19:21 — REGNUM

Правительство Новосибирской области готово выступить модератором диалога в споре между региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и мусорными перевозчиками. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шла речь сегодня, 30 июля, на установочном совещании по созданию и обсуждению планов деятельности новой рабочей группы по вопросам взаимодействия с операторами по транспортированию ТКО.

Новый совещательный орган должен стать частью программы по совершенствованию всех направлений системы обращения с отходами в области.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, задача органов власти состоит в том, чтобы создать условия для конструктивного диалога всех участников отрасли.

В ближайшее время будут определены состав участников новой рабочей группы, периодичность заседаний и очерёдность обсуждения тем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» заявил, что подал в суд на мусорных перевозчиков. К такому решению регоператор пришёл после того, как гендиректор компании «Оператор Эко сфера» Владимир Булычев заявил, что «Экология-Новосибирск» задолжала перевозчикам за сбор и транспортировку мусора более 700 миллионов рублей. В «Экологии-Новосибирск» уверяют, что сумма значительно меньше.

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