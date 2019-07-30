Бухарест, , 19:17 — REGNUM

Министр внутренних дел Румынии Николае Мога подал в отставку во вторник, 30 июля, после вспыхнувших протестов против неудовлетворительного расследования дела об убийстве двух девочек-подростков в городе Каракал, передает агентство Reuters.

65-летний механик из Каракала признался в убийстве 15-летней девочки, пропавшей без вести 24 июля, и 18-летней девушки, которую в последний раз видели в апреле.

В ходе расследования оказалось, что органы общественной безопасности недофинансируются, недоукомплектованы, а сотрудники не имеют должного уровня подготовки.

После того, как одна из пострадавших позвонила по европейскому номеру экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитили, властям потребовалось 19 часов, чтобы найти подозреваемого и попасть по месту проживания механика, поскольку они занимались отслеживанием трех ее звонков и получением ненужного ордера на обыск. Ранее полиция также задержала регистрацию заявления о пропаже без вести, поданного ее родителями.

«Я принял решение уйти в отставку, чтобы отчасти сохранить престиж министерства, который сильно пострадал от недостаточных действий некоторых его сотрудников, которые были уволены или будут наказаны», — сказал министр внутренних дел Николае Мога, назначенный на этот пост на прошлой неделе.

«За те шесть дней, что я руководил министерством внутренних дел, я распорядился провести все возможные расследования, чтобы установить виновных в трагедии в Каракале. Все эти расследования будут продолжены», — добавил Мога.

Гнев общественности вылился в протесты, прошедшие в нескольких городах Румынии в выходные дни, в них участвовали и подростки.

Глава МВД Румынии отправил в пятницу в отставку начальника румынской полиции и префекта уезда Олт из-за неудовлетворительных действий в связи с исчезновением девочек.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал на заседании высшего совета обороны, что следствие выявило ряд «серьезных недостатков». Помимо задержек, не были соблюдены правила из поисково-спасательных протоколов.

«Было установлено, что учреждения, отвечающие за общественный порядок и безопасность … не смогли, совершив недопустимые ошибки, обеспечить основополагающее право на жизнь», — сказал он.

Йоханнис добавил, что он попросил правительство социал-демократов принять меры к концу августа для улучшения взаимодействия систем быстрого реагирования в учреждениях общественной безопасности, включая технологию определения местоположения для звонков, поступающих на номер 112.