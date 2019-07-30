Одесса, Украина, , 18:59 — REGNUM

Российские дипломаты направили ноту МИД Украины с просьбой разъяснить ситуацию с задержанным российским танкером Nika Spirit. Об этом сообщается 30 июля на странице российского посольства на Украине в Facebook.

«Генеральное консульство России в Одессе направило в представительство МИД Украины в Одессе ноту с просьбой прояснить ситуацию, но ответа до настоящего времени не последовало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство «продолжает следить за ситуацией». Дипломаты ожидают публикации полного текста определения, вынесенного украинским судом, после чего «станет возможным дать оценки доводам украинской стороны», отметили в диппредставительстве.

Читайте также: Суд на Украине наложил арест на захваченный российский танкер

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд на Украине наложил арест на захваченный СБУ российский танкер, а также имущество и документы, изъятых во время обыска на борту. Судно было задержано 25 июля в порту Измаил и опознано украинской стороной как танкер Neyma, якобы блокировавший украинские военные суда во время провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Члены экипажа танкера позднее были освобождены и вернулись в Россию.