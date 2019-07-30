Киев, , 16:41 — REGNUM

Суд на Украине наложил арест на российский танкер Neyma, захваченный СБУ в порту Измаил. Об этом 20 июля сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

По его словам, судом была проверена законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время проведения обыска на танкере.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами», — сообщил Матиос.

Как передавало ИА REGNUM, российский танкер был задержан 25 июля на основании того, что данное судно, по сведениям Киева, блокировало украинские военные суда во время провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Члены экипажа танкера позднее были освобождены и вернулись в Россию.

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