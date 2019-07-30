Москва, , 18:24 — REGNUM

После побега за границу бывшего президента Украины Петра Порошенко возникает вопрос — последуют ли за ним другие представители политической и предпринимательской элиты Украины. Эти вопросом 30 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале задался первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

«Мы должны зафиксировать, что убегает та политическая повестка, с которой Порошенко шёл и на президентские выборы, и на выборы парламентские, — сказал Симонов. — Мы видим, что только 8% населения Украины голосуют за войну, за веру, за томос, за те вещи, на которых Порошенко строил свою президентскую кампанию. В политической повестке Зеленского нет войны, нет Крыма, там вообще этих вещей нет. Зеленский получил 75%. Это совершенно другая повестка. Это попытка вернуться к экономическим проблемам на Украине. Попытка признать, что это нищая разворованная страна и она должна забыть про войну. Интересно, последуют ли за ним (за Порошенко — прим. ИА REGNUM ) другие люди?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации СМИ Украины, Порошенко и его семья улетели в ОАЭ и Германию. Есть также сведения, что сын Порошенко с женой и дочерью также вылетели из Киева.

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