Новосибирск, , 17:59 — REGNUM

Кандидату на выборах мэра Новосибирска Алексею Южанину, которому избирком ранее отказал в регистрации, стало плохо во время одиночного пикета, сообщает «Сиб.фм».

Напомним, после отказа в регистрации Южанин объявил голодовку, а затем решил обжаловать решение комисии в суде.

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Сегодня, 30 июля, Алексей Южанин вышел на одиночный пикет на площадь Ленина. По словам его помощника, во время акции протеста ему стало плохо. Приехала скорая помощь и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Южанин ранее заявил, что получил отказ в регистрации из-за того, что в документах, поданных в избирательную комиссию, не были указаны дата его рождения, место жительства и место работы. Он уверяет, что его юрист изначально просто не обратил внимание на эти требования, а избирком потом не дал исправить ошибку.

Отметим, что новосибирская избирательная комиссия зарегистрировала 17 из 20 кандидатов на выборах мэра Новосибирска, отказала в регистрации — троим.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

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