Кишинёв, , 12:52 — REGNUM

Молдавская политика избавилась от Владимира Плахотнюка потому, что в этом оказались заинтересованы сразу все стороны — от подавляющего большинства граждан страны до всех основных внешних игроков, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 июля, политолог Александр Ангели, комментируя сообщения о сложении Плахотнюком депутатского мандата.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, отстраненный от власти в Молдавии и бежавший в США олигарх сложил мандат депутата парламента. Он заявил, что в Молдавии устанавливается «пророссийский режим», его самого и его сторонников «преследуют», в ближайшее время в Молдавии будет та же модель власти, что в России, и в таких условиях он «не хочет больше присутствовать ни в одном из государственных институтов».

«Молдавская политика избавилась от олигарха Владимира Плахотнюка. Он еще продолжает что-то вещать из американского далека про «проклятых русских», которые «прибирают к рукам» Молдавию. Ту Молдавию, которую несколько лет назад прибрал к рукам он сам, и которую из его рук не без труда удалось вырвать — да, не без участия «русских», но далеко не только их усилиями. В устранении Плахотнюка совпали интересы всех ключевых внешних игроков (России, ЕС и даже США, которые до последнего и держали ему «крышу»), и главное — подавляющего большинства молдавского общества, которое тошнило от авторитарного олигарха и его режима. Плахотнюк достал всех.

Осенью его, скорее всего, вышвырнут из Демократической партии, которую он возглавлял в последние годы, когда узурпировал власть в Молдавии. Еще раньше на Плахотнюка наверняка заведут уголовные дела в Молдавии. Сейчас многие, разбирая беззакония его режима, просто не верят своим глазам и не знают, с какой стороны браться за этот массив криминального беспредела. И все пока упирается только в смену руководства генеральной прокуратуры, которое все еще контролируют люди Плахотнюка. Так что проблема под названием «Плахотнюк» в Молдавии не решается сбрасыванием олигарха. Цель новой власти — радикальная смена всех людей, которые служили Плахотнюку, и построение новых государственных институтов, которые восстановят доверие людей и больше не допустят к власти «Плахотнюков», — отметил Александр Ангели.

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