Вашингтон, , 12:49 — REGNUM

По мнению эксперта по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Нильса Мельцера, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть подвергнут пыткам в американской тюрьме. Об этом сообщает RT.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

Мельцер после посещения Ассанжа в тюрьме обратился к властям Великобритании и Швеции с просьбой не выдавать основателя WikiLeaks США.

«Я подчёркиваю свою самую серьёзную озабоченность тем, что если господин Ассанж будет экстрадирован или иным образом сдан Соединённым Штатам… то он подвергнется реальному риску пыток или других жестоких, бесчеловечных либо унижающих достоинство видов обращения и наказания», — написал он.

Спецдокладчик ООН также попросил для Ассанжа справедливого суда.

Напомним, 16 июля замглавы британского МИД Алан Данкан по итогам встречи с главой МИД Эквадора заявил, что Лондон не намерен высылать Ассанжа в те страны, где действует смертная казнь.

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