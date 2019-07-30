Исламабад, 30 июля 2019, 12:43 — REGNUM
Министр иностранных дел Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что премьер-министр страны Имран Хан желает лично встретиться с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Заявление главы внешнеполитического ведомства Пакистана последовали спустя несколько дней после того, как представители афганских террористов объявили о готовности встречи с руководством Пакистана.
Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.
«Талибан"* — (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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