* запрещённая в России организация

Исламабад, , 12:43 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что премьер-министр страны Имран Хан желает лично встретиться с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Премьер-министр хочет провести встречу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» , — подчеркнул Куреши, выступая перед журналистами в Исламабаде.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Пакистана последовали спустя несколько дней после того, как представители афганских террористов объявили о готовности встречи с руководством Пакистана.

«Пакистан не выступает гарантом мирного процесса в Афганистане, он всего лишь посредник на мирных переговорах» , — резюмировал Куреши.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Пакистана сорвала нападение террористов в Белуджистане