Новосибирск, , 12:07 — REGNUM

Департамент информатизации и телекоммуникационных технологий Новосибирской области переименован в министерство цифрового развития и связи. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, переименование завершит выстраивание структуры управления органов власти: департаменты отвечают за функции, министерства — за развитие.

Министерство будет отвечать за работоспособность вычислительных средств, линий связи, информационных систем, развитие составляющих цифровой экономики. А также осуществлять функции координатора по реализации национальной программы «Цифровая экономика» на территории региона. Среди новых задач — работа с IT-организациями, развитие экспорта IT-решений, реализация мер финансовой и нефинансовой господдержки, продвижение областных IT-проектов на федеральном уровне.

Главой министерство назначен ранее возглавлявший департамент информатизации и телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов.