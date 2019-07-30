Анкара, , 12:00 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Наша цель — сделать Сирию местом, безопасным для жизни, где защищаются жизнь, имущество и честь, где можно жить свободно и без гнета. Для этого мы продолжаем развивать достигнутые успехи в регионах проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Европа, столкнувшаяся с куда меньшим количеством беженцев, чем Турция, переживает тяжёлый кризис, а мы уже 8-ой год успешно справляемся с этой проблемой под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана». Министр сказал сирийцам: «Мы верим, что и ваши, и наши дети и внуки в будущем будут вспоминать нас сегодня с благодарностью. Построенные ими дружеские и братские отношения будут настолько крепки, что не позволят злу проникнуть в регион».