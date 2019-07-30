Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM

Наращивание сотрудничества между Казахстаном и Францией обсудили казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев и французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Токаев отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами составил $4,5 млрд, а объем прямых инвестиций из Франции в экономику Казахстана за всё время сотрудничества превысил $15 млрд.

«Мы рассматриваем Францию в качестве основного партнера в рамках Европейского союза. ЕС является главным торговым партнером Казахстана», — подчеркнул президент.

Бруно Ле Мэр, в свою очередь, выразил стремление наращивать взаимодействие между двумя странами. Он также поблагодарил главу государства за теплый прием.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $3,965 млрд, в том числе казахстанский экспорт — $3,352 млрд, французский импорт — $613,6 млн. Около 98% экспорта приходится на сырую нефть и нефтепродукты.

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