Киев, , 11:33 — REGNUM

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг заявления бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о том, что на внеочередных выборах в Верховную раду против политика действовали сотрудники полиции.

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Глава ведомства заявил, что, пытаясь оправдать своё поражение на выборах, Порошенко «бессовестно лжёт».

«Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину», — заявил на своей странице в Facebook Аваков.

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«Увы, для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает», — уверен министр.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Уверенную победу одержала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», за которую проголосовали 43,16%, или более 6,3 млн избирателей. При этом партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» заручилась поддержкой 8,1% избирателей, оказавшись только на четвертом месте после «Оппозиционной партии — За жизнь» и «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Напомним, ранее в интервью изданию «Украинская правда» лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что на выборах против него работали полиция и «организованные группы» внутри страны.

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