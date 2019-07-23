Киев, , 15:00 — REGNUM

Украинские эксперты отмечают, что третье место партии «Батькивщина» Тимошенко, которая незначительно, но опережает «Европейскую солидарность» Порошенко, имеет определенное значение, передает корреспондент ИА REGNUM

«По последним данным, «Батькивщина» таки обгоняет ЕС в борьбе за 3-е место! Это будет иметь некоторое психологическое значение. Теперь Порошенко — не 2-й и даже не 3-й политик в Украине по своему рейтингу. Он постепенно перемещается на периферию», — комментирует политолог Николай Спиридонов.

ИА REGNUMнапоминает, что по итогам подсчета более 96% бюллетеней, «Батькивщина» получает 8,17% голосов избирателей, а «Европейская солидарность» — 8,11%. Политические силы получат одинаковое количество депутатских мандатов в Раде нового созыва — по 24 (23 по партийным спискам, и по 1 — в мажоритарных округах).

По итогам выборов лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенкозаявила, что готова создавать коалицию только со «Слугой народа» и «Голосом». Экс-премьер признала, что на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского с большим отрывом заняла первое место и сегодня именно в ее руках инициатива и ответственность за формирование коалиции.