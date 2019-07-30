Нижний Новгород, , 10:21 — REGNUM

Четыре отделения политических партий будут бороться в единый день выборов 8 сентября 2019 года за один вакантный мандат депутата Законодательного собрания Нижегородской области. В списке претендентов самовыдвиженцев нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, ранее округ, оставшийся без народного избранника, представлял гендиректор АО «Петротел-Лукойл» Алексей Коваленко. Он сложил свои полномочия досрочно в связи с личным желанием. Отмечалось лишь, что это не связано со скандалом, а, вероятно, причиной послужила смена работы.

Среди главных претендентов на кстовский мандат эксперты называли коллегу Коваленко — Антона Гребня. Он выдвинут единороссами и на сегодня занимает должность заместителя генерального директора по связям с общественностью — начальника центра ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

В числе конкурентов также представитель КПРФ директор ООО «Промторг-НН» Александр Лядимов. 58-летний кандидат на сегодня является депутатом городской думы города Кстово четвертого созыва на непостоянной основе.

Партию «Справедливая Россия» в борьбе представит начальник отдела центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО МБУ ДО ДЮСШ «Радий» 58-летний Владимир Пияшов, а ЛДПР — 33-летний советник генерального директора ООО «Группа Компаний «Химэнергомонтаж» Виктор Полозков. Он также — депутат Совета депутатов городского округа Семёновский Нижегородской области второго созыва на непостоянной основе.