Политолог: Республику Алтай ожидают конкурентные выборы

Горно-Алтайск, , 11:09 — REGNUM Если бы губернаторские и парламентские выборы в Республике Алтай состоялись в ближайшее воскресенье, с большой долей вероятности победил бы кандидат от КПРФ, а за «Единую Россию» проголосовали чуть более 30% избирателей. Такой вывод можно сделать из исследования, проведённого «Алтайским Центром Политического Консалтинга», с которым ознакомился корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила директор центра Екатерина Сергеева, по итогам обработки 1488 анкет, составленных путём поквартирного обхода и случайной квотой выборки, точно пойдут на выборы 9 сентября 2019 года 62% респондентов, а 13% их проигнорируют.

В губернаторской гонке большинство опрошенных отдают предпочтение кандидату от КПРФ Виктору Ромашкину (20,3% или 23,7% от явки). Действующему врио Олегу Хорохордину симпатизируют лишь 19,3% (23,3% от явки). На третьем месте оказался Вячеслав Кыдатов («Деловая Россия») — 5,2%. Далее по предпочтениям избирателей следуют: Владимир Семенов (ЛДПР) — 4,7% и Александр Манзыров («Единая Россия») — 4,6%.

При этом доля не определившихся, по данным исследователей, составляет 42%.

Также «Алтайским Центром Политического Консалтинга» составлен антирейтинг кандидатов на главу Республики Алтай (Хорохордин — 15,2%: Ромашкин — 9,3%; Кыдатов — 6,5%; Манзыров — 3,9% и Семенов — 4,7%). И представлены рейтинг партий (Единая Россия — 31,2%; КПРФ — 20%; ЛДПР — 11,7%; Родина — 3,6%; Справедливая Россия — 3,3%) и антирейтинг (Единая Россия — 28,2%; Яблоко — 15,4%; ЛДПР — 9,9%; КПРФ — 8,2%).

«Самое интересное то, что из числа тех, кто хочет голосовать за Хорохордина, поддерживают Единую Россию — 56,6%. А среди тех, кто поддерживает «Единую Россию», только треть готовы поддержать Олег Хорохордина. Стоит заметить, что в результате опроса выяснилось, что в одномандатных округах кандидаты от «Единой России» лидируют только в трети округов. Есть округа, где кандидат от оппозиции значительно опережает кандидата от «партии власти». Республику Алтай ожидают конкурентные выборы», — заключила директор Алтайского центра политического консалтинга Екатерина Сергеева.

Напомним, губернаторские выборы в Республике Алтай потребовались после добровольной отставки одного из старейших российских губернаторов Александра Бердникова. 20 марта 2019 года временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай президент РФ Владимир Путин назначил Олега Хорохордина. Помимо главы региона 8 сентября 2019 года жители Алтая выберут депутатов местного парламента и ряда муниципалитетов, а также некоторых муниципальных глав.

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