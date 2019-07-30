Ереван, , 01:05 — REGNUM

«1,6 млн евро жителю Еревана Юрию Варданяну должны заплатить не мы — налогоплательщики, а Роберт Кочарян и его ближайшее окружение: Армен Геворкян, Давид Арутюнян, Ерванд Захарян и, конечно же, судья Арман Мкртумян». Об этом в интервью АрмИнфо заявил директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

26 июля Европейский суд по правам человека вынес в отношении правительства Армении беспрецедентное по размеру предстоящей компенсации решение, постановив выплатить Юрию Варданяну 1,6 млн евро.

Иск был представлен в ЕСПЧ в 2007 году жителями улицы ереванской улицы Бюзанда Юрием Варданяном, Арташесом Варданяном и Шушаник Нанушян, поскольку их собственность, площадью 1 385 кв метров, была отобрана в пользу государства, а вместо истинной суммы участка, 276 млн драмов, они получили лишь 54 млн драмов. Процесс происходил в годы президентства Роберта Кочаряна.

«Сегодня я ожидаю реализации озвученных пару месяцев назад предложений премьер-министра Никола Пашиняна о внедрении переходного правосудия и веттинга в отношении судей, где в качестве критерия он обозначил именно решения ЕСПЧ по Армении. Продолжать безнаказанно принимать несправедливые, ущемляющие права граждан, решения в судебной системе отныне невозможно», — убежден политолог.

И до принятия правительством соответствующего решения, возлагающего финансовую ответственность на принимающих вердикты судей, по его мнению, необходимо найти способ, позволяющий возложить груз за решения ЕСПЧ на чиновников, ответственных за нулевые — период, когда в Армении, по определению Сафаряна, имела место судебная катастрофа.

По оценкам Сафаряна, в нулевые годы в Армении в лице власти действовала организованная преступность. И любой ищущий правосудия, защиты своих ущемленных прав гражданин упирался в глухую стену, возведенную министром юстиции Давидом Арутюняном, ереванским мэром Ервандом Захаряном, главой президентской администрации Арменом Геворгяном и, наконец, самим президентом Робертом Кочаряном.

«Результат всей этой преступной деятельности сегодня налицо — это пачки решений ЕСПЧ против Армении по искам обманутых и обобранных в интересах узкой группы лиц из тогдашней власти граждан. Решение по делу Варданяна — в этом смысле лишь вершина айсберга. Соответственно, сегодняшние судьи должны сто раз подумать, прежде чем принимать тот или иной вердикт, подумать о собственной ответственности не перед властями, а перед законом. Они должны опасаться, что их решения могут быть опротестованы в ЕСПЧ и стать проблемой для них же самих. Это реальное решение проблемы», — подытожил Сафарян.

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