Вашингтон, , 20:12 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп приказал реализовать решение о выводе войск из Афганистана не позднее начала президентских выборов 2020 года, заявил 29 июля глава Госдепа Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Американский солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 29 июля сообщает издание The Wall Street Journal.

По утверждению издания, глава Госдепа США заявил об указании президента положить конец войнам, сократить контингент и вывести войска.

«Таково указание, полученное мною от президента США. Он четко выразил своё мнение. Положить конец длительным войнам, вывести войска, сократить контингенты», — цитирует издание слова Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля The Wall Street Journal сообщил о переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу вывода американских войск из Афганистана в срок не позднее 2021 года. Напомним, военная операция США и НАТО в Афганистане длится с 2001 года.

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