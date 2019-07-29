Хартум, , 19:02 — REGNUM

Оппозиция Судана призывает к проведению новой общенациональной акции протеста в ответ на гибель школьников в Эль-Обейде, 29 июля передает агентство Reuters.

«Суданская ассоциация профессионалов» также потребовала от военного совета страны принять требования оппозиции по окончательному соглашению о переходном совете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи Судана заявили о гибели четверых школьников и одного взрослого во время подавления акции протеста в Эль-Обейде.

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