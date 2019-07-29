Москва, 29 июля 2019, 16:07 — REGNUM
В западном сообществе началась управляемая дискуссия о судьбе ДРСМД, хотя никто из её участников не спешит упрекнуть президента США в том, что они поставили мир на грань очень серьёзной эскалации напряжённости, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который призвал создать новую структуру взамен ДРСМД.
Напомним, как сообщалось ранее, министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что после того, как ДРСМД прекратит действовать, нужно создать новую структуру, направленную на всех участников «ядерной пятёрки».
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