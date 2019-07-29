Москва, , 16:07 — REGNUM

В западном сообществе началась управляемая дискуссия о судьбе ДРСМД, хотя никто из её участников не спешит упрекнуть президента США в том, что они поставили мир на грань очень серьёзной эскалации напряжённости, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который призвал создать новую структуру взамен ДРСМД.

«До этого уже было несколько заявлений от европейских политиков, связанных с тем, чтобы вместо ДРСМД создать новый договор, который включал бы Россию, США и Китай. Я бы рассматривал заявление японского министра в том же ключе, — сказал Шаповалов. — Это некая дискуссия, которая началась в западном сообществе, управляемая и ограниченная, цель которой — каким-то образом выйти из этой сложной ситуации с минимальными потерями. При этом все дискутанты ни в коем случае не обвиняют США в разрыве договора, в том, что США поставили весь мир на грань очень серьёзной эскалации напряжённости в ядерной сфере. Хотя, казалось бы, надо спросить президента США и американский Конгресс, почему это произошло. Почему США ведут себя так безответственно».

Напомним, как сообщалось ранее, министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что после того, как ДРСМД прекратит действовать, нужно создать новую структуру, направленную на всех участников «ядерной пятёрки».

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