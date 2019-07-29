Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила отказы в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты еще в 15 муниципалитетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 июля в комиссии.

Всего Горизбирком отменил неправомерные отказы в регистрации 31 кандидата в МО «Владимирский округ», «Дворцовый округ», «Новоизмайловское», «Сампсониевское», «Смольнинское», «Коломяги», «Поселок Лисий нос», «Литейный округ», «Город Пушкин», «Шушары», «Шувалово-Озерки», «Юнтолово», №№ 7, 15 и 72.

Однако самостоятельно регистрировать кандидатов Горизбирком тоже отказался во всех случаях, кроме двух. По остальным 29 эпизодам документы были направлены обратно в муниципальные избиркомы (ИКМО), ранее отказавшие кандидатам, «для пересмотра» с учетом того, что «доводы, по которым ИКМО приняла решение об отказе, признаны несостоятельными и не основанными на законе».

Как уже неоднократно жаловались кандидаты, это чревато тем, что ИКМО вновь отказывает им в регистрации, им снова приходиться жаловаться, что отнимает у них время для активной агитации. Напомним, выборы муниципальных депутатов состоятся 8 сентября, как и губернаторские. Представители Горизбиркома ранее замечали, что неохотно регистрируют кандидатов сами, потому что затем им самим приходится бегать по судам, если это решение пытаются оспорить, например, кандидаты от «Единой России», и снять других выдвиженцев через суд. Сейчас в петербургских судах рассматриваются десятки таких исков.

Всего в районные суды и к мировым судьям попало более 300 исков, касающихся действий ИКМО. Большая часть из них — попытки незарегистрированных выдвиженцев получить регистрацию, значительная часть — попытки единороссов снять тех оппозиционеров, что сумели получить статус кандидата.

За время избирательной кампании Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила 275 решений ИКМО об отказе в регистрации, 60 кандидатов были зарегистрированы, по 215 кандидатам вопрос о регистрации обязали рассмотреть в ИКМО.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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