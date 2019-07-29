Сухум, , 11:32 — REGNUM

Отказ от воинственной риторики Грузии против Абхазии является условием для начала прямого диалога между Тбилиси и Сухумом. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя парламента Абхазии Левон Галустян, сообщает РИА Новости.

«В их числе — отказ от воинственной риторики и желание не на словах, а на деле менять наши взаимоотношения», — назвал предварительные условия для диалога Галустян.

По его словам, после событий 2008 года грузинские власти стремятся поработить абхазский народ, независимо от руководящей политической силы в Грузии. Вице-спикер парламента добавил, что все заявления о примирении ничего не стоят, так как Тбилиси отказывается подписывать соглашение о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии в рамках Женевской дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля грузинская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» провела в Батуми акцию с требованием начать диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом. Оппозиционная партия планирует продолжить серию акций в сентябре.

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