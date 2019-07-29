Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM

В Петропавловске-Камчатском состоится коллективный пикет, участники которого намерены выразить недоверие губернатору Владимиру Илюхину и политической партии «Единая Россия». Акцию уже согласовала мэрия города. Разрешенное количество участников — до 30 человек. Выйти на пикет горожан заставило заявление Владимира Илюхина о том, что он намерен баллотироваться на третий срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Завтра, 30 июля, в 17 часов состоится пикет. Участвовать в нём будем мы, «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Мы все представляем жителей Камчатки, у нас есть наши избиратели. И эти избиратели шокированы обещанием губернатора Илюхина баллотироваться на третий срок. Люди возмущены. Поток жалоб от населения не иссякает, люди покидают полуостров, жить здесь становится просто невозможно. Провалы буквально по всем направлениям — медицина, образование, рыбалка, строительство жилья, сельское хозяйство и все остальное. Это не последняя акция протеста, потому, что народ настроен очень решительно», — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, весь 2018 год на полуострове митинги и пикеты фактически не уходили с площадей и улиц. Не изменилась ситуация и в 2019 году. Люди возмущены гигантскими пенсиями и зарплатами чиновников и депутатов, стремительным ухудшением социально-экономического положения в регионе.