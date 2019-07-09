Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM

В Петропавловске-Камчатском многодетная мать вышла на пикет с требованием отставки губернатора Владимира Илюхина. Женщина заявила, что если у главы региона есть совесть, то он должен уйти сам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Многодетная мать Лилия Назаренко вышла 9 июля в 15:00 по камчатскому времени (06:00 мск) на акцию протеста. В руках она держала плакат с надписью: «Губернатора пора менять!».

Сначала женщина встала на пикет у Дома правительства Камчатского края, но оттуда её прогнал вышедший из здания боец Росгвардии. Он заявил, что ближе 50 метров от правительственного офиса стоять нельзя. Лилия не стала с ним спорить и ушла в другое место — на прилегающую к Дому правительства площадь.

«Я считаю, что действующий губернатор не принёс за время своей работы региону ничего хорошего. Жизнь людей при Владимире Илюхине не стала легче. Кроме того, правительство Камчатки сотрясают коррупционные скандалы. Если у губернатора есть совесть, он должен подать в отставку, а в крае должны быть проведены честные выборы», — привело слова Лилии Назаренко ИА Кам 24.

Женщина рассказала, что весь день планирует посвятить своей акции протеста, с площади она пойдёт к строящемуся стадиону «Спартак».

Лилия Назаренко, мама троих детей, раньше никогда не интересовалась политикой. Впервые она задумалась о том, что в крае всё идёт не так, как надо, в августе 2018 года. Тогда жители Петропавловска возмутились заявлением мэра города Виталия Иваненко. В ответ на предложение горожан привести перед открытием туристического сезона город в порядок, чтобы не было стыдно перед гостями, Иваненко заявил, что не намерен «накрашивать губы перед иностранцами». Возмущенные горожане самоорганизовались в социальных сетях и вышли на субботник под девизом: «Мы не красим губы, мы красим деревья».

Лилия Назаренко тоже купила кисти и специальную краску и со своими детьми вышла на субботник. Вскоре их окружили полицейские и чиновники мэрии. Потом некоторых участников субботника привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение правил благоустройства. Горожане до сих пор кипят возмущением, они говорят, что им очень стыдно за свой неухоженный город, на который власти откровенно плюют.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Петропавловске-Камчатском прошла акция протеста против огромных пенсий региональных чиновников и депутатов. Акцию провели активисты «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Общественники считают недопустимой ситуацию, когда простой народ едва сводит концы с концами, а власть ни в чем себе не отказывает и назначает региональные доплаты к пенсиям в размере, в среднем, 150 тыс. рублей.

СМИ и телеграм-каналы обсуждают возможную отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина. По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, глава Камчатки не оправдал надежд, которые возлагали на него жители полуострова в 2011 году. Его отставка, по мнению эксперта, скорее всего, возможна.