Брюссель, , 13:35 — REGNUM

Евробюрократы не могли оставить без внимания несанкционированные протестные акции в Москве 27 июля, в связи с чем представитель Евросоюзной внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес властей Российской Федерации в связи с массовыми задержаниями участников этих протестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля несистемная оппозиция пыталась провести в Москве у здания мэрии несанкцинированный митинге протеста. Таким образом участники этого митинга пытались оказать давление на столичную избирательную комиссию с тем, чтобы она зарегистрировала в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу ряд граждан, которому ранее было отказано в регистрации. Среди этих граждан есть также сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального.

Собраться перед мэрией протестующим не дали правоохранительные органы. Наблюдались небольшие стычки правоохранителей с протестующими, пострадали два гвардейца. По итогам вялотекущего мероприятия были задержаны более тысячи человек. Большинство из них были отпущены в тот же день.

В заявлении Косьянчич сказано, что власти России якобы непропорционально применили силу к протестующим, а их лидеров и организаторов незаконно задержали. Все это «вновь серьезно подрывают основные права на свободу слова, ассоциаций и собраний».

«Мы ожидаем, что власти Российской Федерации будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов», — добавила представитель Евросоюзного внешнеполитического ведомства.

Примечательно, что на сайте Евросоюза нет ни одного осуждения в адрес действий полиции Франции и Германии, которые жесточайшим образом подавляют любые беспорядки на своей территории.

Так, во Франции, уже много месяцев идет противостояние движения «желтых жилетов» с властями. Участники движения каждую субботу выходят на улицы французских городов, где правоохранители вступают с ними в настоящее сражение. Французские силы правопорядка обстреливают протестующих резиновыми пулями, которые выбивают протестующим глаза, массового используют дубинки, постоянно распыляют большое количество едкого слезоточивого газа на пути следования колонн протестующих, используют водометы для разгона толпы.

В той же Германии в 2017 года в ходе саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, полиция вела настоящие уличные сражения с протестующими. Поджигались машины, в ход шли камни и бутылки, были разграблены магазины. ранения получили 476 сотрудников полиции.

Все это в Брюсселе предпочитают не видеть.