Белград, , 14:01 — REGNUM

Центрально-Африканская Республика отозвала свое признание Косова в качестве независимого государства. Об этом сегодня, 27 июля, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, власти Сербии получили информационную ноту с подписью министра иностранных дел ЦАР, согласно которой, после визита Дачича в эту африканскую страну, её власти провели официальное расследование.

В ходе этого расследования выяснилось, что власти ЦАР никогда не принимали никакого документа относительно признания Косова, а, следовательно, ЦАР не может занимать позицию, противоречащую международному праву.

Таким образом, ЦАР стала 14-й страной, которая отозвала свое признание Косова в качестве независимого государства.

Стоит отметить, что в последнее время власти Сербии и Косова ведут борьбу за склонение тех или иных развивающихся стран на свою сторону по вопросу признания независимости Косова.

Так, в феврале 2019 года власти Косова заявили, что добились признания со стороны островного государства Барбадос в Карибском бассейне. Однако свое признание независимости Косова отозвали Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото и некоторые другие государства.