Кампала, , 09:14 — REGNUM

Руанда через свое посольство обратилась к правительству Уганды с письмом, осуждающим арест 40 руандийских граждан и военнослужащих в столице страны городе Кампала.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, органы безопасности Уганды сообщили, что граждане Руанды были задержаны по обвинению в шпионаже.

Как утверждают представители угандийского правительства, руандийские власти планируют совершить государственный переворот против Президента Уганды Йовери Мусевени в преддверии всеобщих выборов в 2021 г.

Посол Руанды в Уганде Фрэнк Мугамбаге завил, что арест руандийцев — смехотворен.

Все 40 граждан были задержаны в церкви пятидесятников в Уганде, принадлежащей Ассоциации пятидесятнических церквей Руанды.

Руанда продолжает выражать свое недовольство беспричинными арестами и насилием в отношении своих граждан, пребывающих в Кампале. Угандийские власти, в свою очередь, утверждают, что данные шаги предпринимаются в рамках операций по безопасности. В связи с этим отношения между двумя соседними африканскими странами продолжают оставаться напряженными.