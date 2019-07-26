Лондон, , 22:29 — REGNUM

«В минувший четверг Борис Джонсон председательствовал на своем первом совете министров и вошел в парламент как глава британского правительства, — пишет испанское издание El Pais сегодня, 26 июля. — Для своего обращения в Вестминстере он выбрал интонации выступления перед электоратом и стиль, очень напоминающий речи Дональда Трампа».

«Наша миссия — сделать из этой страны лучшее место на Земле», — сказал премьер-министр. Кроме того, он в очередной раз сообщил о своем твердом намерении любой ценой добиться выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября и распорядился придать «турбоимпульс» приготовлениям к Брекситу.

Перед лицом британских депутатов Джонсон подтвердил, что предпочитает уход из ЕС с соглашением, но подчеркнул: главная задача его правительства — осуществить Брексит в намеченную дату, что бы ни произошло. По этой причине он не станет назначать комиссара, который бы представлял Соединенное Королевство в новой Еврокомиссии (она приступит к работе 1 ноября). Политик также велел ускорить приготовления к жесткому «разводу» с Евросоюзом. Джонсон утверждает, что в этом случае для смягчения последствий страна может рассчитывать на те миллиарды, которые его предшественница Тереза Мэй согласилась уступить, чтобы расплатиться по счетам с европейским блоком.

«Бескомпромиссность и правые взгляды членов его нового кабинета, подстегивающие умеренных консерваторов, сулят премьер-министру сложности с осуществлением его программы при враждебном парламенте и питают слухи о скорых выборах. Речь Джонсона перед Палатой общин, копирующая его послание к стране накануне, имела отчетливые предвыборные нотки», — подчеркивает El Pais. По мнению издания, Джонсон как будто обращался к простому избирателю, обещая ему — точь-в-точь в стиле Трампа — Соединенное Королевство, ставшее лучшим местом на Земле, и начало нового золотого века. В том же духе прозвучало и заявление о «катастрофической утрате доверия» британцев к политической системе, которое новой лидер намерен восстановить, выполнив волю голосовавших за Брексит на референдуме 2016 года.

Джонсон взывал к среднему классу, чья повседневная жизнь больше всего пострадала от политики экономии. Он анонсировал грандиозные вливания бюджетных денег, призванные покончить с очередями в государственные медицинские учреждения, разобраться с преступностью (за счет появления 20 тысяч новых полицейских) и — особенно популистский и животрепещущий пункт — сделать приоритетной реформу закона о миграции. За образец будет взята строгая система баллов, существующая в Австралии.

«Энтузиазм не может заменить европейскую политику», — прокомментировал выступление Джонсона ирландский премьер-министр Лео Варадкар. А первый министр Шотландии Никола Стерджен считает жизненно важным наличие альтернативы жесткому Брекситу. Такой альтернативой для шотландцев может стать второй референдум о независимости.