Москва, , 20:14 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка предоставления налоговых преференций резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Соответствующий документ опубликован сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дело в том, что по действующим нормам Налогового кодекса предусмотрено, что резиденты ТОР могут пользоваться преференциями по налогу на прибыль при соблюдении ряда условий. В частности, доходы от их деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Однако, практика показывает, что под влиянием существенных колебаний курсов валют у налогоплательщиков могут формироваться существенные внереализационные доходы в виде положительных курсовых разниц по валютным обязательствам, остаткам валютных средств, а также от операций хеджирования ценовых и валютных рисков. Из-за этих доходов резиденты ТОР и СПВ могут лишиться права на налоговые преференции, и тогда смысл статуса резидента ТОР теряется.

Для исключения случаев неоправданного лишения резидентов ТОР и СПВ права на преференции по налогу на прибыль правительство и разработало данные поправки.

Подписанный президентом закон исключает положительные курсовые разницы из расчета доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ.