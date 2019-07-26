Ташкент, , 19:10 — REGNUM

В своих планах устойчивого развития, Узбекистан к 2030 году рассматривает обеспечение роста реального ВВП в 2,1 раза и ВВП на душу населения в иностранной валюте в три раза или до 4538 долларов, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана.

В настоящее время ВВП на душу населения в Узбекистане составляет 1533 доллара.

«Планируемое ВВП на душу населения к 2030 году позволит Узбекистану войти в группу стран мира с уровнем доходов выше среднего, снизить уровень напряженности на рынке труда, повысить рост доходов населения и сократить малообеспеченность в два раза», отметил собеседник агентства.

В этой связи, республика планирует поддерживать среднегодовые темпы экономического роста не ниже 6,4%.

Вместе с этим, для достижения вышеуказанных показателей, Узбекистан должен обеспечить увеличение объемов экспорта в три раза, объемы капитальных вложений — 3,1 раза, прямых иностранных инвестиций — 7 раз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с приходом к руководству Узбекистаном президента Шавката Мирзиева, республика приступила к широкомасштабным реформам во всех сферах жизни — экономической, политической, социальной, культурной и других.