Вильнюс, 26 июля 2019, 15:32 — REGNUM
Президент Литвы Гитанас Науседа не будет автоматически соглашаться с решением парламентского правящего большинства делегировать в Еврокомиссию представителем от Литвы нынешнего министра экономики и инноваций, 28-летнего Виргиниюса Синкявичюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля.
То, что Науседа намерен лично участвовать в выборе представителя Литвы в ЕК, подтвердила его пресс-служба.
Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявлял, что власти будут стремиться получить в Еврокомиссии позицию еврокомиссара, отвечающего за вопросы энергетики, экономике или по охране границ. Литву в ЕК сегодня представляет Витянис Андрюкайтис, который отвечает за вопросы здравоохранения и пищевой безопасности.
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