Вильнюс, , 15:32 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа не будет автоматически соглашаться с решением парламентского правящего большинства делегировать в Еврокомиссию представителем от Литвы нынешнего министра экономики и инноваций, 28-летнего Виргиниюса Синкявичюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля.

Гитанас Науседа Nauseda2019.lt

То, что Науседа намерен лично участвовать в выборе представителя Литвы в ЕК, подтвердила его пресс-служба.

«Суета по поводу кандидатуры еврокомиссара, разногласия Сейма с правительством и его главой в этом вопросе не только тормозят, но и дискредитируют процесс подбора члена Европейской комиссии, ухудшают наши переговорные возможности, которые сейчас используют другие страны», — заявил Науседа, очевидно имея ввиду высказывание премьер Саулюса Сквернялиса о том, что о кандидатуре Синкявичюса он узнал из СМИ, а парламентская правящая коалиция с ним не советовалась.

«Также важно, чтобы кандидат Литвы в члены Еврокомиссии обладал высокой деловой и профессиональной репутацией, походящим опытом государственной и политической деятельности», — добавил Науседа.

Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявлял, что власти будут стремиться получить в Еврокомиссии позицию еврокомиссара, отвечающего за вопросы энергетики, экономике или по охране границ. Литву в ЕК сегодня представляет Витянис Андрюкайтис, который отвечает за вопросы здравоохранения и пищевой безопасности.

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