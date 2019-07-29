Тегеран, , 05:33 — REGNUM

Вот уже несколько месяцев Ормузский пролив является ареной противостояния США и Ирана. О том, какие важнейшие события произошли в этом пока еще холодном конфликте и куда он стремится, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Стартом нынешнего конфликта можно считать май 2019 года, когда были атакованы и повреждены норвежский танкер Front Altair и японский Kokuka Courageous. Вашингтон обвинил в этих нападениях Иран, далее силы иранского ПВО сбили американский стратегический разведывательный беспилотник, на что никаких ответных мер, кроме словесного возмущения, с американской стороны не последовало.

18 июля президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского БПЛА, но доказательств уничтожения этого дрона предоставлено не было, мало того, Иран распространил видеозапись с камеры разведчика-беспилотника: похоже, что иранский робот-разведчик более 2 часов вел съемку американских кораблей почти в упор.

И вот теперь ситуация с захватом гражданских танкеров. Великобритания захватила иранский танкер Grace 1 под флагом Панамы, а Иран ответил захватом британского танкера Stena Impero. Смелые ответы Ирана легко объяснимы: развязывать полноценную войну в нынешней ситуации США совершенно не готовы, а западные санкции против этой Ирана уже достигли своего предела.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «К чему приведёт противостояние Ирана и США в Ормузском проливе?»