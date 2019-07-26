Москва, , 14:32 — REGNUM

Сопредседатель президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов и сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод подготовили проект обращения, посвященного намеченному на субботу, 27 июля, несогласованному мероприятию в Москве.

«Столичная полиция официально предупредила москвичей и гостей столицы о том, что запланированное на 27 июля с.г. на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и попросила воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой. В соответствии с законом будут предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — говорится в проекте обращения, подготовленном Александром Бродом и Игорем Борисовым.

«Прокуратура города Москвы также предупредила об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях.

Разделяем обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота.

В тоже время считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах. Справедливо напомнила председатель ЦИК России Элла Памфилова о том, что «эффект митингов для решения проблемы — ноль. Мы не политический орган, мы правоприменительный и обязаны обеспечивать контроль за исполнением законодательства».

Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции. Обращаем внимание правоохранителей на необходимость действий в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка.

Члены СПЧ продолжат общественный контроль за соблюдением избирательных прав и свобод», — отмечается в проекте обращения.

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