Пхеньян, , 14:45 — REGNUM

Запуск баллистических ракет, которым 24 июля руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, является предупреждением Южной Корее. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению источников, КНДР не довольны военными учениями и развертыванием вооружения на территории Южной Кореи.

Отмечается, что ранее председатель Государственного совета КНДР высказался с критикой в адрес президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Мы надеемся, что южнокорейские власти прекратят вести саморазрушительную деятельность деятельность, такую как развертывание передового вооружения и проведение военных учений, — сообщил Ким Чен Ын. — Власти Южной Кореи не должны игнорировать предупреждение Пхеньяна».

Глава Северной Кореи также пожаловался, что президент Южной Кореи не продвигает экономическое сотрудничество и обмены между странами.

Напомним, что ранее 24 июля военные КНДР осуществили запуск двух баллистических ракет. Известно, что первая ракета пролетела 430 км, вторая — 690 км, прежде чем упасть в море у восточного побережья.