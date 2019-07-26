Нур-Султан, 26 июля 2019, 12:30 — REGNUM
В Нур-Султане завершился тренинг для учителей Казахстана, проведенный исследовательским университетом из США Ball State University, сообщает 26 июля агентство «Казинформ».
В мероприятиях, которые проходили с 8 по 26 июля на базе АОО «Назарбаев университет», приняли участие 100 учителей. По итогам тренинга 25 команд представили проекты временному поверенному в делах США в Казахстане Теодору Лингу.
Отмечается, что трехнедельный тренинг проводился при финансировании посольства США в Казахстане. Основной целью тренинга было развитие трехъязычного образования в школах республики, сообщили в американском посольстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта бывший министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова заявила, что учителя в школах республики приступят к преподаванию на английском языке после того, как у школьников сформируется хороший уровень владения казахским и русским языками.
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