Нур-Султан, , 12:30 — REGNUM

В Нур-Султане завершился тренинг для учителей Казахстана, проведенный исследовательским университетом из США Ball State University, сообщает 26 июля агентство «Казинформ».

В мероприятиях, которые проходили с 8 по 26 июля на базе АОО «Назарбаев университет», приняли участие 100 учителей. По итогам тренинга 25 команд представили проекты временному поверенному в делах США в Казахстане Теодору Лингу.

Отмечается, что трехнедельный тренинг проводился при финансировании посольства США в Казахстане. Основной целью тренинга было развитие трехъязычного образования в школах республики, сообщили в американском посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта бывший министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова заявила, что учителя в школах республики приступят к преподаванию на английском языке после того, как у школьников сформируется хороший уровень владения казахским и русским языками.

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