Нью-Дели, , 12:24 — REGNUM

Индия опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Нарендра Моди обратился к нему с просьбой о посредничестве по вопросу Кашмира. Данное заявление со стороны Трампа прозвучало во время недавней встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. По словам официальных представителей Индии, страна придерживается позиции, что все нерешенные вопросы с Пакистаном должны решаться на двусторонней основе.

Сообщается, что данное заявление президента США вызвало бурное возмущение оппозиции, которая потребовала от премьер-министра страны публичных разъяснений, а также провела забастовку на заседании в нижней палате парламента Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в заявлении по данному вопросу, официальные представители МИД Индии заверили общественность и оппозицию страны, что Моди не просил о посредничестве Дональда Трампа. «Любые переговоры с Пакистаном будут проведены в случае незамедлительного прекращения спонсирования терроризма в регионе», — заявил глава внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.

«Трамп не знает, что говорит. Возможно, он не понял проблему, или никто не проинформировал его. Это исключено, чтобы Моди просил кого-то оказать посредничество. Это наша последовательная политика. Если мы захотим провести переговоры с Пакистаном, то сделаем это напрямую», — заяви экс-замглавы МИД Индии Шаши Тарур.