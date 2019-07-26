Тунис, , 07:54 — REGNUM

Власти Туниса объявили семидневный траур в память о президенте страны Беджи Каида Эс-Себси, скончавшегося в возрасте 92 лет. Об этом 26 июля сообщает Al Jazeera.

Выборы нового президента уже назначены, они пройдут в сентябре 2019 года, до этого времени пост главы государства будет занимать 85-летний глава парламента Мохамед Эн-Насер.

Смерть Эс-Себси наступила после болезни — за последнее время его трижды были вынуждены госпитализировать. Похороны главы государства состояться в субботу 27 июля.

Напомним, Эс-Себси стал объединяющей фигурой для граждан Туниса после событий так называемой «Арабской весны». В 2011 году он занял пост премьер-министра страны, а затем в 2014 году — президента.

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